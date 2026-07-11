Ein Mann verschwindet im Binsfeldsee – Zeugen können ihn nicht retten. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Baden ist in einem Bereich des Sees vorerst verboten.

Speyer (dpa/lrs) – Ein 37 Jahre alter Mann ist im Binsfeldsee in Speyer untergegangen – und wahrscheinlich ertrunken. Im nordwestlichen Bereichs des Sees sei nach dem Vorfall «mit sofortiger Wirkung» das Betreten des Wassers untersagt, teilte die Ordnungsbehörde der Stadt mit. Baden und Wassersport seien damit verboten. Ein aufwendiger Rettungseinsatz wurde nach mehreren Stunden ergebnislos abgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Mann war am Samstag gegen 14.20 Uhr beim Baden aus noch ungeklärter Ursache in eine Notlage geraten, wie es hieß. Zeugen hätten das beobachtet – und erfolglos versucht, den Mann zu retten. Dieser sei dann nicht mehr auffindbar gewesen.

Rettungsschwimmer, Taucher, Sonartechnik

Unmittelbar nach der Alarmierung hätten Rettungsschwimmer des vor Ort ansässigen DLRG Speyer die Suche nach dem Vermissten gestartet, teilte der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt mit. Zahlreiche weitere Kräfte seien im Einsatz gewesen: Taucher der Feuerwehr Ludwigshafen, die Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung Speyer, die Facheinheit Wasserschutz mit Sonartechnik zur Absuche des Gewässers sowie die Schnelleinsatzgruppe Sanität, die den Rettungsdienst ablöste.

Der Binsfeldsee ist durch Kiesabbau entstanden. Das Gewässer hat eine Fläche von etwa 20 Hektar und ist maximal 19 Meter tief. An seinem Ufer sind Strände ausgewiesen, an denen das Baden erlaubt ist.