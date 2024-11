36-Jähriger wird auf der Straße überfallen

Ein Mann wird in Landau von hinten niedergeschlagen, mit Pfefferspray besprüht und mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Er kommt auf die Intensivstation. Nun wird nach zwei Männern gefahndet.

Landau (dpa) – Ein 36-jähriger Mann ist in Landau auf der Straße überfallen und schwer verletzt worden. Die Polizei wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Der Mann habe sich nach dem Überfall am Freitagabend noch in seine Wohnung begeben und Hilfe anfordern können, hieß es von den Ermittlern. Er sei auf die Intensivstation eines Krankenhauses gekommen.

Bislang ist unklar, warum der 36-Jährige von hinten niedergeschlagen, mit Pfefferspray besprüht und zudem mit einem scharfen Gegenstand verletzt wurde. Die Polizei fahndet nach zwei tatverdächtigen Männern, die dunkel gekleidet gewesen sein sollen.