36-Jähriger nach Angriff auf Großmutter festgenommen
Der 36-Jährige konnte am Dienstag von der Polizei festgenommen werden. (Symbolbild)
Ein Streit eskaliert: Die Polizei nimmt einen Mann fest, der seine Großmutter schwer verletzt haben soll. Wegen Fluchtgefahr sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Polizei hat einen 36-jährigen Mann in Kaiserslautern festgenommen. Er soll den Angaben nach bei einem Streit seine 73-jährige Großmutter schwer verletzt haben. Die Frau sei aufgrund ihrer Verletzungen nach dem Vorfall am vergangenen Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wegen bestehender Fluchtgefahr hatte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen angeordnet. Am Dienstagabend habe die Polizei ihn schließlich festnehmen können. Die Ermittlungen gegen ihn laufen.

Top-News aus der Region

