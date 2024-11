36-Jähriger bei Brand in Einfamilienhaus schwer verletzt

Feuerwehr, Notfallsanitäter und Polizei rückten zum Einsatz aus: In einem Wohnhaus im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat es gebrannt, ein Mann wurde verletzt.

Auw bei Prüm (dpa/lrs) – Bei einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses ist ein 36-jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Das Feuer in dem Wohnhaus in Auw bei Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sei mittlerweile gelöscht worden, teilte die Polizei mit. Der Schaden liege in einem sechsstelligen Bereich. Das Gebäude ist laut Mitteilung zunächst nicht mehr bewohnbar. Weshalb der Brand ausgebrochen ist, wird demnach ermittelt.