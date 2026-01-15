Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein polizeibekannter Mann hat Beamte auf Streife in Kaiserslautern bedroht. Wie die Polizei mitteilte, deutete er bei dem Vorfall gestern Vormittag öffentlichkeitswirksame Angriffe auf die Polizei an. Die Beamten bemerkten außerdem ein Messer im Ärmel des 36-Jährigen, woraufhin sie ihn aufforderten, es abzulegen. Nachdem er diesen Aufforderungen nachgekommen war, wurde der Mann festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens.

© dpa-infocom, dpa:260115-930-549261/1