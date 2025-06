34 Grad erwartet – So gelingt der Schutz vor Hitze

Mainz (dpa/lrs) – Nach eher kühlen und nassen Tagen wird es heiß in Rheinland-Pfalz. Bereits am Freitag könnten die Temperaturen bis auf 34 Grad klettern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Südwesten Deutschlands werde sogar eine «kleine Hitzewelle» erwartet. Der Temperatur- und Wetterwechsel kann zur Belastung werden – doch es gibt einfache Mittel, den Körper bei Hitze zu schützen.

Mit Abkühlung und viel Flüssigkeit gegen die Hitze

Zum einen helfe es, direkte Sonne zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten, erläuterte eine DWD-Expertin. Bedeutet zum Beispiel: Rollladen schließen und nur früh am Morgen, spätabends oder nachts zu lüften. Zum anderen sei es ratsam, Outdoor-Aktivitäten auf die Morgen- oder Abendzeit zu legen. Überdies empfiehlt der DWD bei Hitze viel zu trinken, und sich gegebenenfalls mit einer Dusche oder einem Bad abzukühlen.

Auch die UV-Belastung bewegt sich in den kommenden Tagen nach Angaben der Fachleute auf einem hohen und teilweise einem sehr hohen Niveau. Bedeutet: Auf Schutz achten in Form von ausreichend Sonnencreme und Kopfbedeckungen.

Einige Personengruppen sind besonders gefährdet

«Mit der Hitze haben vor allem ältere Personen, Pflegebedürftige und Menschen mit Vorerkrankungen zu kämpfen», sagt die DWD-Sprecherin weiter. Auch Schwangere, Kleinkinder und Wohnungslose zählten zu gefährdeten Personengruppen.

Nach einer bereits sommerlich-warmen Wochenmitte erwartet der DWD für den Donnerstag Höchsttemperaturen zwischen 28 und 32 Grad bei Sonnenschein. Noch wärmer soll das Wetter am Freitag werden: Der DWD erwartet Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad, in Höhenlagen um 27 Grad.