Landkreis Neunkirchen
32 Menschen bei Reizgas-Vorfall an Schule verletzt
32 Menschen bei Reizgas-Vorfall an Schule verletzt
32 Menschen bei Reizgas-Vorfall an Schule verletzt
Thorsten Kremers. DPA

In eine Schule versprüht ein unbekannter Täter mutmaßlich Reizgas. Noch sind Fragen offen.

Lesezeit 1 Minute

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - In einer Schule im saarländischen Spiesen-Elversberg sind 32 Menschen mutmaßlich durch Reizgas verletzt worden. 29 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte hätten Reizungen der Atemwege und Augen erlitten, teilte die Polizei in Neunkirchen mit. 

Mehrere Verletzte seien vor Ort medizinisch versorgt worden. Einige kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Noch sei der Täter unbekannt. Auch das genaue Tatmittel stehe noch nicht fest, teilte die Polizei weiter mit.

Zur Tatzeit befanden sich laut Polizei rund 170 Personen in dem Schulgebäude im Kreis Neunkirchen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:251105-930-253548/2

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten