Unnau (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos bei Unnau im Westerwaldkreis ist ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße 414. Ein 18 Jahre alter Autofahrer habe bei einer Einmündung die Vorfahrt missachtet. Der Unfallverursacher erlitt nur leichte Verletzungen. Der 32 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

© dpa-infocom, dpa:251014-930-162736/1