31 Jahre altes Auto fängt auf Landstraße Feuer

Der Wagen einer Frau hat plötzlich technische Probleme. Dann schlagen aus dem Motorraum Flammen. Sie rettet sich und ihre kleine Tochter.

Großlittgen (dpa/lrs) – Ein 31 Jahre altes Auto hat auf einer Landstraße in der Eifel unvermittelt Feuer gefangen. Die 31-jährige Fahrerin konnte sich und ihre dreijährige Tochter am Freitag auf der L60 bei Großlittgen im Landkreis Bernkastel-Wittlich unverletzt retten, wie die Polizei Wittlich mitteilte.

Die Frau sei mit dem Wagen in Richtung Landscheid unterwegs gewesen, als sie zuerst ein Ruckeln des Fahrzeugs und dann Rauchentwicklung sowie Flammen aus dem Motorraum bemerkt habe. Zwei Zeugen halfen der Fahrerin laut Polizei, ihre Tochter und persönliche Gegenstände aus dem Auto zu holen.

Die herbeigerufene Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache des Brandes. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Landstraße in beide Richtungen voll gesperrt. An dem Auto entstand ein Totalschaden.