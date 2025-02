31-Jähriger mit Messer am Mainzer Hauptbahnhof verletzt

Mainz (dpa/lrs) – Am Mainzer Hauptbahnhof ist am Samstagmorgen ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein 31-Jähriger leichte Verletzungen am Oberschenkel und wurde im Krankenhaus behandelt. Ein Zeuge bemerkte demnach zwei mutmaßliche Täter – wenig später stellte die Polizei einen der zwei Verdächtigen mit vorgehaltener Waffe.

Ob der 18-Jährige tatsächlich zugestochen habe, sei zunächst unklar gewesen, hieß es. Der zweite Tatverdächtige sei flüchtig. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.