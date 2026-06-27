Notfälle
30-Jähriger ertrinkt beim Schwimmen im See
Rettungshubschrauber
Ein Hubschrauber war an der Suche beteiligt. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein junger Mann will in der aktuellen Hitzewelle Zeit mit Freunden an einem See verbringen. Er geht allein ins Wasser und verschwindet - die eingeleiteten Suchmaßnahmen kommen zu spät.

Neuhofen (dpa) - Ein 30 Jahre alter Mann ist beim Schwimmen in einem See in einem Naturschutzgebiet bei Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ums Leben gekommen. Der Mann ging alleine zum Schwimmen ins Wasser, wie die Polizei mitteilte. Seine Freunde verloren ihn aus den Augen und verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. 

An der anschließenden Suche waren unter anderem ein Rettungshubschrauber und mehrere Boote beteiligt. Die Rettungskräfte entdeckten den 30-Jährigen leblos im Wasser treibend. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, der Mann starb. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen.

© dpa-infocom, dpa:260627-930-296016/2

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