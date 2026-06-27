Ein junger Mann will in der aktuellen Hitzewelle Zeit mit Freunden an einem See verbringen. Er geht alleine ins Wasser und verschwindet - die eingeleiteten Suchmaßnahmen kommen zu spät.

Neuhofen (dpa) – Ein 30 Jahre alter Mann ist beim Schwimmen in einem Badesee bei Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ums Leben gekommen. Der Mann ging alleine zum Schwimmen ins Wasser, wie die Polizei mitteilte. Seine Freunde verloren ihn aus den Augen und verständigten daraufhin die Einsatzkräfte.

An der anschließenden Suche waren unter anderem ein Rettungshubschrauber und mehrere Boote beteiligt. Die Rettungskräfte entdeckten den 30-Jährigen leblos im Wasser treibend. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, der Mann starb. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen.