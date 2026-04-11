Brände
30.000 Euro Schaden bei Brand in Garage im Kreis Ahrweiler
Feuerwehr
Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich. DPA

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnhäuser.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Beim Brand einer Garage in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro entstanden. Dabei wurde laut Polizei auch ein Oldtimer zerstört, der in der Garage stand. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei weiter mit.

Der Brand sei am frühen Samstagmorgen aus bislang unklarer Ursache in der Garage eines Wohnhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr habe verhindert, dass sich das Feuer auf die benachbarten Häuser ausbreitete.

© dpa-infocom, dpa:260411-930-931401/1

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