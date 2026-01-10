28-Jähriger tritt Polizist bei Festnahme gegen den Kopf

Zeugen rufen die Polizei, als ein Mann randaliert. Doch bei der Festnahme eskaliert die Situation – ein Polizist wird verletzt. Was genau ist passiert?

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein 28-jähriger Mann hat bei seiner Festnahme in Bad Kreuznach laut Polizei gegen den Kopf eines Beamten getreten. Der Mann hatte zuvor mit Fäusten auf mehrere geparkte Autos eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach alarmierten mehrere Zeugen gegen 3.30 Uhr die Polizei. Der bereits polizeibekannte Mann habe «offensichtlich unter erheblichem Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss» gestanden und sich gegenüber der Polizei verbal aggressiv verhalten.

Nach Angaben der Polizei musste der Mann gefesselt werden. Während die Polizeibeamten ihn auf die Rückbank setzen wollten, habe der 28-Jährige um sich getreten und einen Polizisten mit seinem Fuß am Kopf getroffen und versucht, einen weiteren Beamten mit einem Knietritt zu verletzen. Auf der Polizeistation habe der Mann die Polizisten weiterhin beleidigt.

Der verletzte Polizeibeamte wurde noch während seines Dienstes im Krankenhaus medizinisch versorgt, konnte danach aber weiter arbeiten.