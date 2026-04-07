Koblenz/Kirchen (Sieg) (dpa/lrs) – Nach einer Attacke ist ein 27-Jähriger wegen des Verdachts des Totschlags im Landkreis Altenkirchen in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann soll mehrfach auf einen 24-Jährigen in dessen Wohnhaus in Kirchen (Sieg) eingestochen haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz. Zunächst hatte der SWR darüber berichtet. Vor der Tat am 18. März hätten sich das Opfer und der Tatverdächtige mit Worten gestritten.

Der 24-Jährige starb an den Stichverletzungen, wie der Sprecher sagte. Weitere Angaben zum Tatablauf machte die Staatsanwaltschaft nicht. Der Beschuldigte sei nach der Tat festgenommen worden. Hinweise auf einen weiteren Täter habe es nicht gegeben. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher.