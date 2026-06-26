In dem Ort in Rheinland-Pfalz fiel das Thermometer in der Nacht erneut nicht unter 26,2 Grad. Diesen vorläufigen Wert hatte der DWD bereits in der Nacht zuvor gemessen.

Offenbach (dpa) – Auch in der Nacht zum Freitag war Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz wohl der wärmste Ort Deutschlands. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fiel die Temperatur nach vorläufigen Angaben erneut nicht unter 26,2 Grad. Ein neuer Rekord wurde nach noch nicht qualitätsgeprüften Messungen damit nicht erreicht.

Genau diesen Wert hatte Bad Bergzabern bereits in der Nacht zum Donnerstag erreicht. Damit hatte der Ort nach vorläufigen Angaben mit der wärmsten Nacht in Deutschland seit Beginn der Messungen gleichgezogen. Bisheriger alleiniger Rekordhalter war der Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 ebenfalls nicht unter 26,2 Grad gesunken war.

Bei Temperaturen, die nachts nicht unter 20 Grad sinken, spricht der Deutsche Wetterdienst von einer Tropennacht. Viele sehr alte Messwerte sind nicht zuverlässig, da unklar ist, wann und wo sie aufgezeichnet wurden. Seit 1881 liegen relativ gute Stationswerte für eine Berechnung zugrunde.

Wie der DWD berichtet, war es in der Nacht auf Freitag aber nicht überall tropisch warm. Im Nordosten Deutschlands wurden einstellige Werte gemessen.