26-Jähriger stirbt nach Unfall – Haftbefehl gegen Fahrer

Bei einem Unfall am 1. Januar wird ein Insasse aus dem Auto geschleudert. Jetzt hat die Polizei eine traurige Nachricht. Und ein Haftrichter traf eine Entscheidung.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 26-Jähriger, der an Neujahr bei einem Unfall in Ludwigshafen aus einem Auto geschleudert wurde, ist gestorben. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Der Leichnam solle zeitnah obduziert werden.

Der 21 Jahre alte Fahrer sei nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus von der Polizei festgenommen worden. Ein Haftrichter hat laut Mitteilung Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs erlassen. Nähere Angaben lagen nicht vor.

Der Haftbefehl sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Bei dem Unfall war nach erster Mitteilung der Polizei zudem ein weiterer Fahrzeuginsasse schwer verletzt worden. Das Auto soll gegen mehrere Ampelmasten und eine Hauswand in Ludwigshafen geprallt sein. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.