Zeugenhinweise führten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen. Doch was passierte wirklich in Ludwigshafen am 20. September?

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eineinhalb Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 26-Jährigen in Ludwigshafen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Zeugen hatten Hinweise auf den Mann gegeben, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten. Der 20-Jährige habe sich am Montag der Polizei gestellt.

Der Mann wurde aufgrund eines bereits erlassenen Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags verhaftet. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und genauen Umständen der Tat dauern an.

Die Leiche des 26-Jährigen war am 20. September im Stadtteil Maudach entdeckt worden. Er war mit mehreren Schüssen getötet worden.