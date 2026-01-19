Ein Mann verlässt im Maßregelvollzug sein Zimmer in der Nacht. Dann taucht er nicht mehr auf. Die Polizei bittet um Hinweise, um ihn zu finden.

Klingenmünster (dpa/lrs) – Ein 26-Jähriger ist aus dem Maßregelvollzug des Pfalzklinikums in Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) verschwunden. Er habe sein Zimmer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verlassen, teilte die Polizei mit. Demnach ist unklar, wo er sich derzeit aufhält. Die Polizei konnte den Mann bislang nicht finden und hofft auf Hinweise, wenn ihn jemand sieht.

Es gab laut einem Polizeisprecher zunächst keine Informationen dazu, wie genau der Mann das Gelände verlassen hat. Er befand sich demnach in einem zum Teil offenen Teil des Vollzugs und konnte sich recht frei bewegen. Eine Gefahr für sich selbst oder andere sei der 26-Jährige nach Angaben der Klinik nicht.

Regionaler Bezug in den Großraum Mainz und Hamburg?

Es gebe den Ermittlungen zufolge Hinweise darauf, dass der Mann Bezüge in den Großraum Mainz und Hamburg haben könnte. Der 26-Jährige ist etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er hat kurze lockige Haare und trug zuletzt mit einem schwarz-weißen Jogginganzug.

In der gesicherten Einrichtung sind in der Regel Straftäter mit einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung untergebracht, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht oder nur vermindert schuldfähig sind.