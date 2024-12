26-Jährige bei Glätteunfall schwer verletzt

Bockenheim an der Weinstraße (dpa/lrs) – Eine 26-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der winterlich glatten Bundesstraße 271 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am frühen Morgen in Richtung Bockenheim an der Weinstraße (Landkreis Bad Dürkheim) unterwegs.

In einer Linkskurve habe sie auf der glatten Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zuerst mit dem Heck und dann mit der Front ihres Wagens gegen einen Baum geprallt. Schließlich kam das Auto auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.