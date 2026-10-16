Der Termin für die nächsten Festspiele steht bereits fest. Nun wird auch bekannt, mit welchen kreativen Köpfen Intendant Nico Hofmann rechnen kann.

Worms (dpa/lrs) – Zum 25-jährigen Bestehen der Nibelungen-Festspiele im nächsten Jahr kommen der Autor Ferdinand Schmalz und der Regisseur Roger Vontobel nach Worms zurück. Gemeinsam werden sie das Stück «Der Vasall» auf die Bühne bringen, kündigten die Veranstalter an.

Autor Schmalz und der Regisseur Vontobel hatten im Jahr 2022 das Stück «hildensaga. ein königinnendrama» bei den Nibelungen-Festspielen präsentiert. Vontobel wurde im Jahr 2024 für seine Regiearbeit bei den Nibelungen-Festspielen mit dem Mario-Adorf-Preis ausgezeichnet. Schauspieler Adorf war Mitbegründer der Festspiele.

Die nächste Ausgabe der Festspiele unter der Intendanz von Nico Hofmann findet vom 9. bis 25. Juli 2027 statt.