Rettungskräfte suchen in der Nacht nach einem vermeintlich im Fluss untergegangenen Mann. Der wird jedoch wenige Stunden später wohlauf angetroffen. Wer hat die Einsatzkräfte alarmiert?

Sankt Wendel (dpa/lrs) – Ein vermeintlich in Sankt Wendel in einen Nebenfluss der Saar gefallener 24 Jahre alter Mann hat Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz während einer nächtlichen Suchaktion beschäftigt. In der Nacht auf Sonntag ging bei der Polizei nach eigenen Angaben ein Notruf eines Bekannten ein, wonach der Mann in die Blies gestürzt und abgetrieben worden sei.

Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen unter Einsatz zweier Drohnen des Katastrophenschutzes seien erfolglos geblieben, teilte die Polizeiinspektion Sankt Wendel mit. Am Morgen trafen Streifenpolizisten den Vermissten dann in der Innenstadt von Sankt Wendel an. Er sei wohlauf gewesen und habe angegeben, seine Freunde und sein Handy verloren zu haben, so die Polizei. Die Angaben seines Bekannten konnte er sich demnach nicht erklären. Er sei nie in die Blies gefallen. Ermittlungen zu den Hintergründen der falschen Mitteilung stehen laut den Beamten noch aus.