Nach dem Einbruch in eine Arztpraxis sitzt ein 24-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm wird ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vorgeworfen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 24-Jähriger soll in Ludwigshafen in eine Arztpraxis eingebrochen und mehr als 450 Blankorezepte gestohlen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hielten ihn Passanten nach dem Einbruch am Mittwoch vor Ort fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest. Am Donnerstag wurde gegen den 24-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.