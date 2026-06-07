Zwei Männer verbringen in einer Gruppe den Abend zusammen. Nach Mitternacht kommt es plötzlich zum Streit - der Ältere der beiden zückt unvermittelt ein Messer.

Mutterstadt (dpa/lrs) – Infolge eines Streits hat ein 23 Jahre alter Mann einen drei Jahre jüngeren in Mutterstadt mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte, verletzte der Tatverdächtige den 20-Jährigen in der Nacht auf Samstag am Arm, dem Rücken und den Händen.

Die beiden Beteiligten hatten der Polizei zufolge zunächst in einer Gruppe den Abend zusammen verbracht. Gegen 0.30 Uhr sei es zu der zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dann habe der 23-Jährige das Messer eingesetzt. Umstehenden sei es schließlich gelungen, beide zu trennen, hieß es. Die Polizei ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.