Ein Streit eskaliert: Erst wird eine Schreckschusswaffe gezogen, dann schlägt ein Mann mit einem Ast zu.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 23-Jähriger ist in einem Streit mit einem 20-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Der 20-Jährige habe die Waffe im Verlauf der Auseinandersetzung am Samstagmittag gezogen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe der 23-Jährige mit einem Ast auf den anderen Mann eingeschlagen. Ein dritter Beteiligter habe die beiden Männer getrennt.

Alle drei Männer hätten die Flucht ergriffen, als die Polizei eingetroffen sei. Sie seien jedoch in einer nahegelegenen Straße gestellt worden. Auch die Schreckschusswaffe sei gefunden und von den Beamten sichergestellt worden. Die Beteiligten seien bei dem Streit leicht verletzt worden.