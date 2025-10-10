Nach dem Überholen eines anderen Wagens gerät der junge Mann von der Straße ab. Trotz der Kollision mit einem Baum und Überschlägen kommt er mit leichten Blessuren davon.

Beckingen (dpa/lrs) – Glück im Unglück hat ein 23 Jahre alter Autofahrer im Saarland gehabt. Der junge Mann war am späten Donnerstagabend auf einer Landstraße bei Beckingen unterwegs, wie die Polizei in Saarlouis mitteilte. In einer Kurve habe er dann zunächst einen vor ihm fahrenden Pkw überholt und dann beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der 23-Jährige kam demnach nach rechts von der Straße ab, geriet in einen Straßengraben und krachte gegen ein Schild sowie einen Baum. Sein Wagen schleuderte zurück auf die Straße, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Laut Polizei blieb es bei leichten Verletzungen, der 23-Jährige habe sich selbst aus dem Auto befreien können. Die Landstraße musste stundenlang vollgesperrt werden.