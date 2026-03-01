Er verliert die Kontrolle und stürzt. Der 22-jährige Motorradfahrer überlebt den Unfall nicht.

Adenau (dpa/lrs) – Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Adenau tödlich verunglückt. Der Mann habe auf einer Landstraße bei Adenau zunächst die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er gegen eine Schutzplanke gestoßen und eine Böschung hinuntergefallen. Der Mann starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.

Weitere Personen waren nicht beteiligt. Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt.