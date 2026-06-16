Ein drei Tage altes Baby wird in Trier im Gebüsch gefunden. Die Polizei nimmt die Mutter fest, das Kind kommt ins Krankenhaus. Wie es dem Neugeborenen geht.

Trier (dpa/lrs) – In Trier hat eine 21-Jährige ihr drei Tage altes Baby in einem Park ausgesetzt. Zeugen bemerkten am Samstagabend den im Gebüsch abgelegten männlichen Säugling und verständigten Polizei und Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Zeugen die Kindsmutter in der Nähe beobachtet.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die junge Frau gefunden werden. Das Neugeborene wurde zunächst zur Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es sei wohlauf, hieß es von der Polizei. Das Jugendamt nahm das Kind in Obhut.

Gegen die junge Frau erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht Trier Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Aussetzung in Tateinheit mit versuchtem Totschlag. Die Ermittlungen dauern an.