2:1 gegen Groningen: Elversberg in Frühform

Die in der 2. Liga so starke SV Elversberg startet mit einem Sieg ins neue Fußballjahr. Auch Fisnik Asllani trifft.

Malaga (dpa/lrs) – Die SV Elversberg hat bei ihrem achttägigen Trainingslager in Spanien einen ersten Testspielerfolg gelandet. Der Tabellenvierte der 2. Fußball-Bundesliga kam in Malaga zu einem 2:1 (1:0) gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen. Torjäger Fisnik Asllani (45. Minute) und Abwehrspieler Maurice Neubauer (72.) erzielten die Treffer gegen den 14. der Ehrendivision, der erst kurz vor Schluss durch Rui Mendes verkürzte.

Damar vergibt zwei Chancen

Trainer Horst Steffen musste auf die daheimgebliebenen Robin Fellhauer, Frederik Jäkel und Maximilian Rohr verzichten. Winter-Neuzugang Younes Ebnoutalib, den die SVE kurz vor der Winterpause vom Regionalligisten FC Gießen verpflichtet hatte, kam nicht zum Einsatz. Nach der Pause vergab Muhammed Damar zweimal die Chance zum 2:0, ehe Neubauer den Sieg sicherte.

Die Saarländer starten am 19. Januar gegen Verfolger 1. FC Magdeburg in die Rückrunde. Anschließend geht es zu Spitzenreiter 1. FC Köln (25. Januar), dann kommt der Tabellenzweite Karlsruher SC an die Kaiserlinde.