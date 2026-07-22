Rund 200 Heuballen stehen im Rhein-Hunsrück-Kreis in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung und setzt zwischenzeitlich auch einen Hubschrauber ein.

Simmern (dpa/lrs) – In Tiefenbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind um die 200 Heuballen in Brand geraten. Zudem hatten Zeugen von zwei weiteren Bränden auf Grünflächen berichtet, wie die Polizei Koblenz mitteilte. «Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich in allen drei Fällen um mutwillige Brandlegung.»

Die Feuerwehr konnte demnach den Brand auf den Grünflächen schnell löschen. Bei den Heuballen dauerten die Nachlöscharbeiten am frühen Abend noch an. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe im niedrigen fünfstelligen Bereich aus. Um abzuklären, ob es noch weitere Brandorte gab, wurde kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.