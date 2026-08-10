Waldbrand
200 Einsatzkräfte löschen Waldbrand im Westerwald
Waldbrand im Westerwald
Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.
Sascha Ditscher. DPA

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch zum Schaden gibt es noch keine Angaben.

Lesezeit 1 Minute

Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) - Bei einem Waldbrand in Höhr-Grenzhausen im Westerwald kämpften mehr als 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Am Abend sei der Brand gelöscht gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Vier Feuerwehrleute wurden laut Polizei bei dem Einsatz leicht verletzt.

Der Brand erstreckte sich oberhalb des Industriegebiets Hilgert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die L307 musste dort für die An- und Abfahrt der Einsatzfahrzeuge gesperrt werden.

Tausende Quadratmeter betroffen

Bei den Löscharbeiten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Er habe Wasser aus dem nahe gelegenen Erlenhofsee entnommen und über der Brandstelle abgeworfen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Feuerwehr hätten etwa 30.000 Quadratmeter Waldfläche gebrannt. Die Brandwache habe insgesamt 80.000 Quadratmeter beobachtet.

Die Polizei schrieb, es habe auch einen Stromausfall gegeben. Er hing mit der Beschädigung der Stromleitung im Bereich des Brandes zusammen. Ob die Beschädigung die Ursache für das Feuer war, werde noch untersucht.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-510179/3

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