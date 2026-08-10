Waldbrand
200 Einsatzkräfte kämpfen im Westerwald gegen Waldbrand
Waldbrand im Westerwald
Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.
Sascha Ditscher. DPA

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch zum Schaden gibt es noch keine Angaben.

Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) - Bei einem Waldbrand in Höhr-Grenzhausen im Westerwald kämpften mehr als 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Am Abend sei der Brand gelöscht gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Brand erstreckte sich auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern oberhalb des Industriegebiets Hilgert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Was das Feuer ausgelöst hat, sei noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-510179/2

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