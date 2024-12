20-Jähriger soll Mann erstochen haben

Die Polizei ermittelt gegen einen 20-Jährigen, er soll einen Mann erstochen haben. Der Verdächtige sitzt in U-Haft.

Wolfstein (dpa/lrs) – Ein 20 Jahre alter Mann soll einen 23-Jährigen in einer Wohnung in Wolfstein (Kreis Kusel) erstochen haben. Wie die Polizei mitteilte, sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Ein ebenfalls anwesender 19-Jähriger kam mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus. Auch für diese Verletzungen soll der 20-Jährige verantwortlich sein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kannten sich die drei Männer.

Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen am Samstagabend in einem Nachbarort von Wolfstein fest. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr sowie wegen der Schwere der Tat an. Der 20-Jährige habe geschwiegen, teilte die Polizei weiter mit.