Mitten in der Nacht verliert der 20-Jährige auf der Autobahn die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzt und verletzt sich schwer. Die Autobahn muss stundenlang gesperrt werden.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der A620 in Höhe des Messegeländes in Saarbrücken schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war er von Saarbrücken in Richtung Völklingen unterwegs und verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Daraufhin wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste wegen Bergungsarbeiten für mehrere Stunden zeitweise voll gesperrt werden.