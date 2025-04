2:0 gegen Aue: Saarbrücken zurück in der Erfolgsspur

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat seine Durststrecke beendet und sich im Aufstiegskampf der 3. Liga zurückgemeldet. Nach zuletzt zwei Niederlagen und zwei Unentschieden gewannen die Saarländer gegen den FC Erzgebirge Aue mit 2:0 (1:0) und schlossen in der Tabelle vorerst zum Drittplatzierten Energie Cottbus auf.

Kasim Rabihic (40. Minute) und Florian Krüger (49.) schossen im Ludwigspark die Tore für die überlegenen Hausherren. Saarbrücken hat nun 55 Punkte auf dem Konto. Genauso viele wie Cottbus, die am Mittwoch noch gegen Rot Weiss Essen spielen. Arminia Bielefeld liegt nach seinem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden momentan auf dem zweiten Platz und hat 56 Zähler.

Ziehl mit fünf Wechseln – ein Neuer trifft

Nach den jüngsten Punktverlusten tauschte Coach Rüdiger Ziehl seine Elf gleich auf fünf Positionen. Sven Sonneberg fehlte gesperrt, Sebastian Vasiliadis verletzt. Maurice Multhaup, Elijah Krahn und Stefan Feiertag mussten auf der Bank Platz nehmen. Für sie spielten Bjarne Thoelke, Lasse Wilhelm, Tim Civeja, Krüger und Kai Brünker.

Von Beginn an machten die Hausherren Druck. Thoelkes Kopfball landete nach nur fünf Minuten an der Querlatte. Auch danach blieb der FCS am Drücker und erarbeitete sich Chancen. Doch noch konnte Aue das Führungstor verhindern. Das gelang dann Rabihic nach feiner Vorlage von Civeja.

Saarbrücken spielt clever zu Ende

Nach der Pause legte die Ziehl-Elf gegen harmlose Sachsen direkt nach. Krüger bedankte sich für seine Einsatzchance mit dem zweiten Tor. Zwar verpassten die Saarländer die frühe Entscheidung, gerieten aber gegen schwache Gäste nie in Gefahr.