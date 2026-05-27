Der Lastwagenfahrer reagiert rechtzeitig, bevor das Feuer ausbricht. Es entsteht ein Sachschaden - verletzt wird bei dem Unfall niemand.

Lambsheim (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 61 hat zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen ein Lkw-Anhänger gebrannt. Eine zwischenzeitliche Sperrung der Autobahn aufgrund der Bergungsarbeiten konnte inzwischen aufgehoben werden, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Der 49 Jahre alte Fahrer des Lastwagens habe ein technisches Problem an seinem Anhänger bemerkt und diesen noch vor Ausbruch des Feuers auf dem Standstreifen abgekoppelt, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug hatte den Angaben zufolge leere Fässer geladen. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht.