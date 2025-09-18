Ein Motorradfahrer hat Vorfahrt - und wird auf einer Kreuzung von einem Auto erfasst. Der Mann kommt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Bachenberg (dpa/lrs) – Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Nähe von Bachenberg (Landkreis Altenkirchen) schwer verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Sein Motorrad sei auf einer Kreuzung mit dem Auto einer 60-Jährigen kollidiert. Der 19-Jährige hatte demnach Vorfahrt. Die Autofahrerin habe Alkohol getrunken, hieß es weiter.

Der Führerschein der 60-Jährigen wurde laut Polizei sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Zur Unfallaufnahme war die Kreisstraße 37 für zweieinhalb Stunden gesperrt.