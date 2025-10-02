Am Landauer Hauptbahnhof geraten eine 15- und eine 17-Jährige mit einem jungen Mann aneinander. Die Polizei kann ihn wenig später in einem Linienbus festnehmen. Er hingegen beschuldigt die Mädchen.

Landau (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger hat am Landauer Hauptbahnhof zwei Jugendliche ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben. Dies teilte die Bundespolizei unter Berufung auf Zeugenaussagen der 15- und 17-jährigen Schwestern mit. Im Anschluss sei der junge Mann in einem Linienbus in Richtung Germersheim geflüchtet.

Eine Polizeistreife konnte den Bus stoppen und den 19-Jährigen identifizieren, heißt es. Eine Überprüfung hätte ergeben, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten ist. Er gab gegenüber der Polizei allerdings an, ebenfalls von den Mädchen gewürgt worden zu sein. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.