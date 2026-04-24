Ein junger Fahrer verliert die Kontrolle über sein Auto. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Ursache für den Unfall im Kreis Altenkirchen.

Schutzbach (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Altenkirchen sind nach Angaben der Polizei drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen verlor ein 19 Jahre alter Fahrer am Nachmittag auf der Straße zwischen Alsdorf und Schutzbach vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet erst auf einen Grünstreifen und dann in den Gegenverkehr.

Dort stieß er mit einem Auto zusammen, in dem ein 66 Jahre alter Fahrer und eine 51-jährige Beifahrerin saßen. Alle Unfallbeteiligten seien mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die Polizei. Die Landesstraße 280 war in dem Bereich rund zwei Stunden lang komplett gesperrt.