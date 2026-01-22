Angriff auf Nachbarn
19-Jähriger nach versuchtem Mord in Untersuchungshaft
Ein 19-Jähriger attackiert in Pirmasens seinen Nachbarn. Die Polizei spricht von versuchtem Mord, aber vieles bleibt unklar.

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein 19-jähriger Mann ist wegen versuchten Mordes in Pirmasens festgenommen worden. Der junge Mann habe seinen Nachbarn am Montag in einem Mehrfamilienhaus körperlich angegriffen, in der Absicht ihn zu töten, teilte die Polizei mit. Andere Hausbewohner eilten demnach zu Hilfe und verhinderten Schlimmeres. Das Opfer wurde nur leicht verletzt.

Der Tatverdächtige war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, konnte aber am Abend im Stadtgebiet festgenommen werden, heißt es. Am Dienstag wurde gegen den 19-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Zum genauen Tathergang und den Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben. Die Ermittlungen dauern an.

