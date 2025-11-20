19-Jähriger nach europaweiten Einbrüchen in Haft

Festnahme nach europaweiter Jagd: Ein 19-Jähriger soll hinter zahlreichen Wohnungseinbrüchen stecken. Was die Ermittler ihm vorwerfen.

Trier (dpa/lrs) – Die Bundespolizei in Trier hat ein mutmaßliches Bandenmitglied von der luxemburgischen Polizei übernommen. Der 19-Jährige war aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen schweren Bandendiebstahls vor.

Der Verdächtige soll als Mitglied einer Bande europaweit, insbesondere in Süddeutschland, Wohnungseinbrüche begangen haben. Der entstandene Schaden beträgt etwa 30.000 Euro. Die Behörden brachten den 19-Jährigen am Mittwoch in die nächstgelegene Jugendstrafanstalt.