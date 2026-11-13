Eine junge Frau muss auf der Autobahn bremsen, der Mann hinter ihr ist zu dicht dran. Die Autos müssen abgeschleppt werden.

Gensingen (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 bei Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Eine 19-Jährige habe wegen stockenden Verkehrs bremsen müssen, wie die Polizei mitteilte. Ein 51-Jähriger hielt demnach zu wenig Sicherheitsabstand und fuhr auf ihren Wagen auf.

Das Auto der jungen Frau prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der Mann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.