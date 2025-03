18 Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Koblenz

Koblenz (dpa/lrs) - Größerer Feuerwehreinsatz in Rhein-Nähe: 18 Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz verletzt worden, eine Person davon schwer. Zum Alter und zum Geschlecht machte die Polizei in Koblenz zunächst keine Angaben. Einige der Opfer kamen in Krankenhäuser, die schwer verletzte Person in eine Spezialklinik.

Auch die Ursache des den Angaben zufolge im ersten Obergeschoss ausgebrochenen Feuers sowie die Höhe des Schadens waren zunächst nicht klar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Die Löscharbeiten an dem dreistöckigen Gebäude in einer ruhigen Straße im Stadtteil Ehrenbreitstein unterhalb der bekannten Festung zogen sich über Stunden hin, bis zum Mittag waren sie laut Polizei weitgehend abgeschlossen. Am Mittag wurde das Haus von der Polizei mit einem Band abgesperrt, Feuerwehrkräfte waren vor und in dem Haus noch unterwegs.

Zunächst war befürchtet worden, dass noch mehr Menschen in dem Haus sind, dem war aber nicht so. Der Polizei zufolge wurden bei dem Einsatz mehrere Menschen aus dem Brandgebäude geholt, andere konnten das Gebäude selbst verlassen. Zeitweise wurden auch umliegende Häuser sicherheitshalber geräumt. Anwohner wurden zunächst gebeten, das Gebiet zu meiden.

Die Fassade des Mehrfamilienhauses wurde durch den Brand stark verrußt, Glassplitter und Holzlatten lagen vor dem Gebäude auf dem Boden. Noch ist unklar, ob das dreistöckige Eckgebäude noch bewohnbar ist, wie ein Polizeisprecher sagte.