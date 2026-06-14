Kriminalität
18-Jähriger will mit Maske und Waffe Ex einschüchtern
Symbolbild Polizeiauto
Nur wenige Minuten nach der Tat nimmt die Polizei einen 18-Jährigen etwa 500 Meter vom Festgelände entfernt fest. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Nach Schüssen mit einer Schreckschusswaffe mitten auf einem Fest in Völklingen ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen. Was zu den Hintergründen bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Völklingen (dpa) – Weil er mutmaßlich seine Ex-Freundin und ihren Begleiter auf einem Fest einschüchtern wollte, hat ein 18-Jähriger im saarländischen Völklingen mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten am späten Samstagabend mehrere Zeugen gemeldet, dass der maskierte Schütze anschließend zu Fuß geflüchtet sei.

Nur wenige Minuten später sei der 18-Jährige etwa 500 Meter vom Festgelände entfernt gefasst worden, teilte die Polizei mit. Bei ihm seien eine Sturmhaube und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden.

Gegen den mutmaßlichen Schützen ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

© dpa-infocom, dpa:260614-930-220915/1

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