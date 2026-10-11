Ein Fahranfänger ist mit einer 16-Jährigen in einem Wagen der Kompaktklasse unterwegs - und nicht zu stoppen. Seine gefährliche Fahrt hat Konsequenzen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist mit Tempo 120 durch Kaiserslautern gerast. Eine Zivilstreife konnte den Fahranfänger und seine 16 Jahre alte Begleiterin erst nach mehreren Geschwindigkeitsmessungen in der Stadt stoppen.

Der junge Mann habe sich dabei auch noch uneinsichtig gezeigt und sein riskantes Verhalten als «in Ordnung» beschrieben, heißt es im Polizeibericht.

Raser konnte nicht so schnell gestoppt werden

Während der Nachtfahrt durch die Stadt seien mehrfach mehr als 120 Stundenkilometer gemessen worden. «Um diese Geschwindigkeiten auch in engeren Kurven und bei entsprechendem Verkehrsaufkommen beizubehalten, nutzte der Fahrer mehrfach die Gegenfahrbahn», heißt es im Polizeibericht.

Der 18-Jährige soll auch einige Male rechts überholt und Verkehrsinseln auf der jeweils falschen Fahrbahnseite umfahren haben. «Bei geeigneter Gelegenheit» habe das Auto dann angehalten werden können.

Die Fahrerlaubnis des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Seine Fahreignung soll auch überprüft werden.