18-Jähriger nach Messerattacke in Ludwigshafen in U-Haft

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Drei Monate nach einer Messerattacke in Ludwigshafen hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer gefasst. Am Dienstag sei ein tatverdächtiger 18-Jähriger festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen gemeinsam mit. Der junge Mann sei anschließend dem Haftrichter vorgeführt worden und sitze inzwischen in einer Jugendstrafanstalt.

Bei dem Angriff am Abend des 4. November vergangenen Jahres an einem Baucontainer nahe der Stadtbibliothek in Ludwigshafen war ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Das Opfer musste damals notoperiert werden. Nach früheren Angaben war der 22-Jährige aus einer Gruppe heraus angegriffen worden.

Hintergrund der Attacke soll laut Staatsanwaltschaft und Polizei ein Streit über ein Drogengeschäft gewesen sein. Gegen den 18-Jährigen steht nun der Verdacht des versuchten Totschlags im Raum.