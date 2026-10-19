Verkehr
18-jähriger Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt
Krankenwagen im Einsatz
Zwei Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Drei junge Menschen sind in einen Unfall verwickelt, zwei werden verletzt. Was genau ist passiert?

Landau (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ist ein 18-Jähriger schwer und eine 17-Jährige leicht verletzt worden. «Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte», teilte die Polizei mit. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang untersuchen.

Ein 18 Jahre alter Autofahrer sei am Sonntagabend auf einer Straße bei Landau links abgebogen und habe dabei die Vorfahrt des ebenfalls 18 Jahre alten Motorradfahrers missachtet, hieß es. Der Motorradfahrer sei bei der Kollision schwer verletzt worden. Die 17-jährige Beifahrerin des Autos sei demnach leicht verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:261019-930-860002/1

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