18-Jähriger fährt gegen drei Autos und verletzt sich
Betrunken und zu schnell: So soll ein 18-jähriger Autofahrer in Wittlich unterwegs gewesen sein. Mit seinem Wagen kam er von der Straße ab.

Wittlich (dpa/lrs) – Ein 18-Jähriger unter Alkoholeinfluss ist in Wittlich mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in drei geparkte Wagen gefahren. Dies teilte die Polizei mit. Demnach soll der junge Mann am Donnerstagnachmittag einen Blutalkoholwert von 2,0 Promille gehabt haben und zu schnell gefahren sein. Der Fahrer verletzte sich leicht. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobe an.

An den drei geparkten Autos entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Wagen des 18-Jährigen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

