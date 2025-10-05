Bei einer Personenkontrolle in Ludwigshafen mischt sich ein 18-Jähriger ein, beleidigt Polizisten und fordert sie zum Faustkampf auf. Die Polizei nimmt ihn in Gewahrsam.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 18-Jähriger hat in Ludwigshafen Polizisten beleidigt und sie zum Faustkampf aufgefordert. Die Polizisten hätten in der Nacht auf Sonntag eine Personenkontrolle aufgrund einer Ruhestörung durchgeführt, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich der eigentlich unbeteiligte 18-Jährige genähert.

Die Beamten hätten ihn aufgefordert, die Kontrolle nicht zu stören, worauf er aggressiv reagiert habe. Nach weiteren Störungen hätten die Beamten den 18-Jährigen kontrollieren wollen. Dabei habe er die Polizisten mehrfach beleidigt und zum Faustkampf aufgefordert. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sei der junge Mann in Gewahrsam genommen worden.