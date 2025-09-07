Ein Streit eskaliert. Zwei Männer würgen einen 18-Jährigen bis zur Ohnmacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Dattenberg (dpa/lrs) – Auf einer Kirmes im Landkreis Neuwied ist ein junger Mann von zwei Unbekannten bis zu Bewusstlosigkeit gewürgt worden. Die beiden Männer flüchteten nach Polizeiangaben unerkannt.

Der 18-Jährige und seine Freundin waren mit den beiden in der Nacht zum Sonntag bei der Kirmes in Dattenberg in Streit geraten. Einer der beiden Täter würgte daraufhin den 18-Jährigen am Hals und stieß ihn zu Boden, wie die Polizei mitteilte.

Der Zweite würgte ihn nach einer kurzen Rangelei von hinten bis zur Ohnmacht, hieß es. Erst mehrere Sekunden später kam der junge Mann wieder zu sich – die beiden Unbekannten flohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.